Zilla Fatu fires back at CM Punk for referencing Roman Reigns’ late father on Raw

ZILLA FATU REACTS TO THE CM PUNK LINE ON RAW
BRO SAID ITS ON SIGHT WHEN HE SEES EM
“I am no longer a Cm Punk fan”
PUNK PISSED EVERYBODY OFF 😭#WWERAW
— FADE (@FadeAwayMedia) March 3, 2026
Zilla Fatu fired back at CM Punk after Punk referenced Roman Reigns’ late father on WWE Raw, saying, “I am not a CM Punk fan no more. I’m about to SLAP CM Punk when I see him!” and issuing a direct warning: “Y’all clip this sh**. When I see you CM Punk, I’m gonna slap the f*** out of you.”
FU** BOOKER T
FU** BUBBA RAY
FU** RICOCHET
AND GUESS WHOSE BEEN ADDED TO THIS LIST?
MR PHILLIP JACK BROOKS!!!!!! pic.twitter.com/mKSNxQ5VDf
— ZILLA FATU (@Zillafatu) March 3, 2026
Fatu faces Bishop Dyer on Friday:
ICYMI: This Friday in Chicago! #TurfWars
8 PM Central – Live on @Triller_TV
HOG Crown Jewel Championship Match @Zillafatu (C) 🆚 @TomPestock
Limited tickets remain! ⬇️https://t.co/CeIRTZ1fb8 pic.twitter.com/4f5HDJfDJS
— House Of Glory Wrestling (@HOGwrestling) March 2, 2026