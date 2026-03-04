Zilla Fatu fires back at CM Punk for referencing Roman Reigns’ late father on Raw

Zilla Fatu fired back at CM Punk after Punk referenced Roman Reigns’ late father on WWE Raw, saying, “I am not a CM Punk fan no more. I’m about to SLAP CM Punk when I see him!” and issuing a direct warning: “Y’all clip this sh**. When I see you CM Punk, I’m gonna slap the f*** out of you.”

Fatu faces Bishop Dyer on Friday:

