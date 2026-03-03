Karmen Petrovic backstage photo with AJ Lee, WWE Main Event spoiler, Janela vs. Brodie Lee Jr.

– Joey Janela vs Brodie Lee Jr at GCW Joey Janela’s Spring Break X:

– Karmen Petrovic backstage with AJ Lee:

“thank you for our conversations 🥹🕷️🩷
you deserve everything!”

– Prior to Raw last night, Royce Keys defeated Grayson Waller.

