CMLL Arena Mexico hair vs. hair result

– At Arena Mexico, Angel De Oro defeated Johnny Consejo (Johnny Nitro) in a Hair vs Hair Match. Johnny gets his head shaved.
✂️💇♂️¡Ángel de Oro gana la cabellera de Johnny Consejo! Así fue como “El luchador de 24 kilates” rapó al líder de MxM TV en la Arena México.
🚨 DUELO CONFIRMADO
Tras el desafío lanzado ayer, el viernes 27 de febrero la Arena México será testigo de un choque sin retorno:
Ángel de Oro vs Johnny Consejo… ¡Cabellera contra Cabellera!
