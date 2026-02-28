CMLL Arena Mexico hair vs. hair result

– At Arena Mexico, Angel De Oro defeated Johnny Consejo (Johnny Nitro) in a Hair vs Hair Match. Johnny gets his head shaved.

✂️💇‍♂️¡Ángel de Oro gana la cabellera de Johnny Consejo! Así fue como “El luchador de 24 kilates” rapó al líder de MxM TV en la Arena México.

🚨 DUELO CONFIRMADO

Tras el desafío lanzado ayer, el viernes 27 de febrero la Arena México será testigo de un choque sin retorno:

Ángel de Oro vs Johnny Consejo… ¡Cabellera contra Cabellera!

