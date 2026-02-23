Steve Corino wins the PWF title in surprise return, Mick Foley signs “Abolish ICE” t-shirt (video)

Steve Gerweck
– Steve Corino made a surprise return at last night’s Premier Wrestling Federation 25th anniversary show winning their title.

Mick Foley signed Brody King’s ‘Abolish Ice’ T shirt at a recent meet and greet.

(source: Ted The Toy Collector)

