Steve Corino wins the PWF title in surprise return, Mick Foley signs “Abolish ICE” t-shirt (video)

– Steve Corino made a surprise return at last night’s Premier Wrestling Federation 25th anniversary show winning their title.
WHAAAATT????!!!
STEVE CORINO HAS RETURNED TO PROFESSIONAL WRESTLING TO CHALLENGE KAITLYN MARIE FOR THE PWF CHAMPIONSHIP AT #PWF25thAnniversary
Watch live right now on IWTV! pic.twitter.com/dSpK0UMxvx
— Premier Wrestling Federation (@PWFLive) February 22, 2026
‼️NEW CHAMPION‼️
Tonight at #PWF25thAnniversary, “The King of Old School” Steve Corino made a surprise return to professional wrestling after more than five years to challenge Kaitlyn Marie for the PWF Championship!
After a hard fought battle, Corino proved he is a king once… pic.twitter.com/gi9DsJCd6O
— Premier Wrestling Federation (@PWFLive) February 23, 2026
– Mick Foley signed Brody King’s ‘Abolish Ice’ T shirt at a recent meet and greet.
Mick Foley signed Brody King’s ‘Abolish Ice’ T shirt at a recent meet and greet.
(Ted The Toy Collector)
— FADE (@FadeAwayMedia) February 23, 2026
(source: Ted The Toy Collector)