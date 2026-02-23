Full roster announced for the WWE 2K26 video game

By
Steve Gerweck
-
0
46
source: Denise Salcedo

WWE and 2K have officially released the full-roster for the WWE 2K26 video game.

The following is the full roster for the game including non-wrestlers and Ringside Pass Season 1 (DLC) with 5 other seasons set to be revealed and released later on:

— Abyss
— Adam Pearce
— Adrian Butler
— Afa
— AJ Lee
AJ Styles
— Akira Tozawa
Alba Fyre
— Aleister Black
— Alex Shelley
Alexa Bliss
— Alicia Taylor
Alundra Blayze
— Andre Chase
— Andre The Giant
— Angel
— Angelo Dawkins
— Apollo Crews
— Armando Alejandro Estrada
Asuka
— Austin Theory
— Ava
— Axiom
— B-Fab
Batista
Bayley
Becky Lynch
— Berto
Bianca Belair
— Big E
— Big Poppa Pump
— Billy Graham
— Billy Gunn
Blake Monroe
— Bobby Heenan
— Boogeyman
Booker T
— Booker T (Announcer Model)
Bray Wyatt
Bret Hart
— British Bulldog
Brock Lesnar
Bron Breakker
— Bronson Reed
— Brooks Jensen
— Brother Love
— Brutus Creed
— Bubba Ray Dudley
— Bull Nakano
— Byron Saxton
— Cactus Jack
— Candice LeRae
— Captain Lou Albano
Carmelo Hayes
Cathy Kelley
Chad Gable
— Chad Patton
— Channing Lorenzo
— Charles Robinson
— Charlie Dempsey
Charlotte Flair
Chelsea Green
— Chip Danning
— Chris Sabin
— Chyna
CM Punk
— “American Nightmare” Cody Rhodes
— Corey Graves
— Cruz Del Toro
— D-Von Dudley
— D’Lo Brown
— Dallas Irvin
Damian Priest
— Dan Engler
— Danilo Anfibio
— Daphanie LaShaunn
— Demon Finn Bálor
— Derek Sanders
— Dexter Lumis
— Diamond Dallas Page
— Diesel
— Doink The Clown
Dominik Mysterio
— Dragon Lee
Drew McIntyre
— Dude Love
— Dusty Rhodes
— Eddie Guerrero
— Eddie Orengo
— El Grande Americano
— El Hijo del Vikingo (Ringside Pass Season 1)
— Elton Prince
Eric Bischoff
— Erick Rowan
— Erik
Ethan Page
Eve Torres
— Faarooq
Fallon Henley
— Felix Hernandez
— Finn Bálor
— Flammer (Ringside Pass Season 1)
— Gary Wilson
Giulia
— Goldberg
— Grayson Waller
Gunther
— Haku
— Hank Walker
— Hollywood Hogan
— Honky Tonk Man
Hulk Hogan
— Hunter Hearst Helmsley
Ilja Dragunov
— Ivar
Ivy Nile
Iyo Sky
Izzi Dame
— Jacob Fatu
Jacy Jayne
Jade Cargill
— Jaida Parker
— Jamal
— Jason Ayers
— Jazmyn Nyx
— JBL
JC Mateo
— JD McDonagh
— Je’Von Evans
— Jean Paul Levesque
— Jeremy Macus
— Jesse Ventura
— Jessika Carr
Jey Uso
— Jim Neidhart
Jimmy Hart
Jimmy Uso
— Joaquin Wilde
Joe Gacy
— Joe Hendry
— Joey Gonzalez
John Cena
— John Cone
Johnny Gargano
Jordynne Grace
— Josh Briggs
— Julius Creed
— Junkyard Dog
Kairi Sane
Kane
— Karmen Petrovic
Kelani Jordan
— Ken Shamrock
Kevin Nash
Kevin Owens
Kiana James
— Kit Wilson
Kofi Kingston
Kurt Angle
LA Knight
Lash Legend
— Lex Luger
— Lexis King
— Lita
Liv Morgan
Logan Paul
Lola Vice
Ludwig Kaiser
Lyra Valkyria
— Mankind
— Mark Henry
Maryse
Maxxine Dupri
— Michael Cole
— Michelle McCool
Michin
— Mike Rome
— Miss Elizabeth
— Molly Holly
Montez Ford
— Mosh
— Mr. Fuji
Mr. Iguana (Ringside Pass Season 1)
— Mr. Perfect
— Myles Borne
Naomi
Natalya
Nathan Frazer
New Jack
Nia Jax
— Nick Aldis
Nikki Bella
— Nikki Cross
Nikkita Lyons
— Noam Dar
Oba Femi
— Omos
— Original El Grande Americano
— Otis
— Pat McAfee
— Paul Bearer
Paul Heyman
— Paul Orndorff
Penta
Pete Dunne
Piper Niven
— Psycho Clown (Ringside Pass Season 1)
— R-Truth
Raquel Rodriguez
Randy Orton
— Rey Fénix
Rey Mysterio
Rhea Ripley
— Ricky Saints
— Road Dogg
Roman Reigns
Roxanne Perez
— Rusev
Sami Zayn
— Sandman
— Santos Escobar
— Scott Hall
— Scott Steiner
— Sensational Sherri
— Seth “Freakin” Rollins
— Shawn Bennett
Shawn Michaels
— Shawn Spears
Sheamus
Shinsuke Nakamura
— Sid Justice
— Sika
Sol Ruca
Solo Sikoa
Stacy Keibler
Stephanie McMahon
Stephanie Vaquer
— “Stone Cold” Steve Austin
Syxx
— Talla Tonga
— Tama
— Tama Tonga
— Tank Ledger
Tatum Paxley
— Tavion Heights
— Teddy Long
— Terry Funk
— The Fiend
— The Great Khali
— The Great Muta
— The Hurricane
— The Iron Sheik
The Miz
— The Rock
Thea Hail
— Thrasher
Tiffany Stratton
— Tito Santana
— Tommaso Ciampa
— Tonga Loa
— Tony D’Angelo
Trick Williams
— Triple H
Trish Stratus
— Tyler Bate
— Tyler Breeze
— Ultimate Warrior
— Umaga
— Uncle Howdy
— Undertaker
— Vader
— Victoria
— Victoria D’Ericco
Wade Barrett
— Wade Barrett (Announcer Model)
— Wendy Choo
— William Regal
Wren Sinclair
— X-Pac
— Xavier Woods
— Yokozuna
— Yoshiki Inamura
Zaria
Zelina Vega
— Zoey Stark

