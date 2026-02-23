Full roster announced for the WWE 2K26 video game

WWE and 2K have officially released the full-roster for the WWE 2K26 video game.
The following is the full roster for the game including non-wrestlers and Ringside Pass Season 1 (DLC) with 5 other seasons set to be revealed and released later on:
— Abyss
— Adam Pearce
— Adrian Butler
— Afa
— AJ Lee
— AJ Styles
— Akira Tozawa
— Alba Fyre
— Aleister Black
— Alex Shelley
— Alexa Bliss
— Alicia Taylor
— Alundra Blayze
— Andre Chase
— Andre The Giant
— Angel
— Angelo Dawkins
— Apollo Crews
— Armando Alejandro Estrada
— Asuka
— Austin Theory
— Ava
— Axiom
— B-Fab
— Batista
— Bayley
— Becky Lynch
— Berto
— Bianca Belair
— Big E
— Big Poppa Pump
— Billy Graham
— Billy Gunn
— Blake Monroe
— Bobby Heenan
— Boogeyman
— Booker T
— Booker T (Announcer Model)
— Bray Wyatt
— Bret Hart
— British Bulldog
— Brock Lesnar
— Bron Breakker
— Bronson Reed
— Brooks Jensen
— Brother Love
— Brutus Creed
— Bubba Ray Dudley
— Bull Nakano
— Byron Saxton
— Cactus Jack
— Candice LeRae
— Captain Lou Albano
— Carmelo Hayes
— Cathy Kelley
— Chad Gable
— Chad Patton
— Channing Lorenzo
— Charles Robinson
— Charlie Dempsey
— Charlotte Flair
— Chelsea Green
— Chip Danning
— Chris Sabin
— Chyna
— CM Punk
— “American Nightmare” Cody Rhodes
— Corey Graves
— Cruz Del Toro
— D-Von Dudley
— D’Lo Brown
— Dallas Irvin
— Damian Priest
— Dan Engler
— Danilo Anfibio
— Daphanie LaShaunn
— Demon Finn Bálor
— Derek Sanders
— Dexter Lumis
— Diamond Dallas Page
— Diesel
— Doink The Clown
— Dominik Mysterio
— Dragon Lee
— Drew McIntyre
— Dude Love
— Dusty Rhodes
— Eddie Guerrero
— Eddie Orengo
— El Grande Americano
— El Hijo del Vikingo (Ringside Pass Season 1)
— Elton Prince
— Eric Bischoff
— Erick Rowan
— Erik
— Ethan Page
— Eve Torres
— Faarooq
— Fallon Henley
— Felix Hernandez
— Finn Bálor
— Flammer (Ringside Pass Season 1)
— Gary Wilson
— Giulia
— Goldberg
— Grayson Waller
— Gunther
— Haku
— Hank Walker
— Hollywood Hogan
— Honky Tonk Man
— Hulk Hogan
— Hunter Hearst Helmsley
— Ilja Dragunov
— Ivar
— Ivy Nile
— Iyo Sky
— Izzi Dame
— Jacob Fatu
— Jacy Jayne
— Jade Cargill
— Jaida Parker
— Jamal
— Jason Ayers
— Jazmyn Nyx
— JBL
— JC Mateo
— JD McDonagh
— Je’Von Evans
— Jean Paul Levesque
— Jeremy Macus
— Jesse Ventura
— Jessika Carr
— Jey Uso
— Jim Neidhart
— Jimmy Hart
— Jimmy Uso
— Joaquin Wilde
— Joe Gacy
— Joe Hendry
— Joey Gonzalez
— John Cena
— John Cone
— Johnny Gargano
— Jordynne Grace
— Josh Briggs
— Julius Creed
— Junkyard Dog
— Kairi Sane
— Kane
— Karmen Petrovic
— Kelani Jordan
— Ken Shamrock
— Kevin Nash
— Kevin Owens
— Kiana James
— Kit Wilson
— Kofi Kingston
— Kurt Angle
— LA Knight
— Lash Legend
— Lex Luger
— Lexis King
— Lita
— Liv Morgan
— Logan Paul
— Lola Vice
— Ludwig Kaiser
— Lyra Valkyria
— Mankind
— Mark Henry
— Maryse
— Maxxine Dupri
— Michael Cole
— Michelle McCool
— Michin
— Mike Rome
— Miss Elizabeth
— Molly Holly
— Montez Ford
— Mosh
— Mr. Fuji
— Mr. Iguana (Ringside Pass Season 1)
— Mr. Perfect
— Myles Borne
— Naomi
— Natalya
— Nathan Frazer
— New Jack
— Nia Jax
— Nick Aldis
— Nikki Bella
— Nikki Cross
— Nikkita Lyons
— Noam Dar
— Oba Femi
— Omos
— Original El Grande Americano
— Otis
— Pat McAfee
— Paul Bearer
— Paul Heyman
— Paul Orndorff
— Penta
— Pete Dunne
— Piper Niven
— Psycho Clown (Ringside Pass Season 1)
— R-Truth
— Raquel Rodriguez
— Randy Orton
— Rey Fénix
— Rey Mysterio
— Rhea Ripley
— Ricky Saints
— Road Dogg
— Roman Reigns
— Roxanne Perez
— Rusev
— Sami Zayn
— Sandman
— Santos Escobar
— Scott Hall
— Scott Steiner
— Sensational Sherri
— Seth “Freakin” Rollins
— Shawn Bennett
— Shawn Michaels
— Shawn Spears
— Sheamus
— Shinsuke Nakamura
— Sid Justice
— Sika
— Sol Ruca
— Solo Sikoa
— Stacy Keibler
— Stephanie McMahon
— Stephanie Vaquer
— “Stone Cold” Steve Austin
— Syxx
— Talla Tonga
— Tama
— Tama Tonga
— Tank Ledger
— Tatum Paxley
— Tavion Heights
— Teddy Long
— Terry Funk
— The Fiend
— The Great Khali
— The Great Muta
— The Hurricane
— The Iron Sheik
— The Miz
— The Rock
— Thea Hail
— Thrasher
— Tiffany Stratton
— Tito Santana
— Tommaso Ciampa
— Tonga Loa
— Tony D’Angelo
— Trick Williams
— Triple H
— Trish Stratus
— Tyler Bate
— Tyler Breeze
— Ultimate Warrior
— Umaga
— Uncle Howdy
— Undertaker
— Vader
— Victoria
— Victoria D’Ericco
— Wade Barrett
— Wade Barrett (Announcer Model)
— Wendy Choo
— William Regal
— Wren Sinclair
— X-Pac
— Xavier Woods
— Yokozuna
— Yoshiki Inamura
— Zaria
— Zelina Vega
— Zoey Stark