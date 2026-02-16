Rayne Leverkusen

Real Name:
Height:
Weight:
Date of Birth: 1998
From: London, England
Pro Debut: October 21, 2021
Trained By: Sid Scala
Finishing Move:
– Leverkusen began her career on the UK indy scene in late 2021
– On November 23, 2022, Leverkusen defeated Laura Di Matteo, Liam Massett, Rocco Garzya & Cassius to win the Hustle Title
– On November 26, Leverkusen defeated Skye Smitson in the final of a tournament to become the inaugural Maiden Of Chaos Champion
– On January 7, 2023, Leverkusen & Laura Di Matteo defeated The Uprising (Skye Smitson & Rhia O’Reilly) to win the EVE Tag Team Titles
– On January 14, Leverkusen defeated Nina Samuels to retain the Maiden Of Chaos Title
– On February 2, Leverkusen defeated Laura Di Matteo to retain the Hustle Title
– On February 11, Leverkusen defeated LA Taylor to retain the Maiden Of Chaos Title
– On March 30, Leverkusen defeated Nina Samuels to retain the Hustle Title
– On April 7, Leverkusen & Laura Di Matteo defeated The Uprising (Skye Smitson & Rhia O’Reilly) in a Three Stages Of Hell Match to retain the EVE Tag Team Titles
– On April 15, Leverkusen defeated Ava White to retain the Maiden Of Chaos Title
– Leverkusen worked a brief tour of Japan in May 2023, competing for DDT
– On May 6, The Rock N Rome Express (Leverkusen & Laura Di Matteo) defeated The Royal Aces (Charlie Morgan & Jetta) to retain the EVE Tag Team Titles
– On May 9, Leverkusen defeated Tate Mayfairs by DQ to retain the Hustle Title
– On May 20, Leverkusen defeated Nina Samuels to win the PEW Fallen Angel Trophy
– On June 6, Leverkusen defeated Tate Mayfairs in a No-DQ Match to retain the Hustle Title
– On September 7, 2024, Leverkusen defeated Josh Holly to win the ATTACK 24-7 Title
– On November 2, Leverkusen defeated Tate Mayfairs in a Ladder Match to regain the Hustle Title
– On February 6, 2025, Leverkusen defeated Wild Boar & Ted Sabin to retain the Hustle Title
– On February 8, Leverkusen defeated Lana Austin in a Ladder Match to win the Maiden Of Chaos Title
– On March 23, Leverkusen defeated Mark Haskins to retain the Hustle Title
– On April 10, Leverkusen defeated Nina Samuels to retain the Hustle Title
– On April 19, Love At First Sight (Leverkusen & Harrison Bennett) defeated Father And Son Flower (Sonny The Sunflower & Old Poppa Sunflower) in a Barnyard Brawl to win the ATTACK Tag Team Titles
– On April 26, Leverkusen defeated Emersyn Jayne to retain the Maiden Of Chaos Title
– On May 15, Leverkusen defeated Rocco Garzya to retain the Hustle Title
– On August 3, Leverkusen & Harrison Bennett defeated Act Two (Jack Knudsen & Benjamin Harland) to win the vacant No Mercy Tag Team Titles
– On August 20, Leverkusen defeated Kuro to retain the Hustle Title
– On August 28, Leverkusen defeated Vittorio Bruni to retain the Hustle Title
– On September 12, Leverkusen defeated Violet Nyte & Lucia Lee to win the NWW Womens Title
– The next day, Leverkusen defeated Dani Luna to retain the Maiden Of Chaos Title
– On October 2, Leverkusen defeated Rocco Garzya to retain the Hustle Title
– On October 10, Leverkusen defeated Anita Vaughan to retain the NWW Womens Title
– On October 26, Leverkusen defeated Rhio to win the PROGRESS Womens Title
– On November 13, Leverkusen defeated Trent Seven to retain the Hustle Title
– The next day, Leverkusen defeated Vivika & Lauriana to retain the NWW Womens Title
– On November 16, Leverkusen defeated Session Moth Martina to retain the PROGRESS Womens Title
– On November 30, Leverkusen defeated Emersyn Jayne to retain the PROGRESS Womens Title
– On December 13, Leverkusen defeated Dani Luna in an Iron Woman Match to regain the Maiden Of Chaos Title
– On December 27, Leverkusen defeated Donny Ravarro to retain the Hustle Title
– The next day, Leverkusen defeated Kanji to retain the PROGRESS Womens Title
– On February 5, 2026, Leverkusen defeated Tate Mayfairs to retain the Hustle Title, only to immediately drop it to Alexander Roth. Shortly after the match, it was reported that Leverkusen had signed with WWE