NXT Live Results / Kent, Wa / Sat Feb 14, 2026

The Complete Results from Accesso ShoWare Center:

The Ring Announcer for the evening is Sarah Schreiber

  1. WWE Evolve Champion Kendal Grey / Wren Sinclair / Kali Armstrong defeat Fatal Influence: NXT Women’s Champion Jacy Jayne / WWE Women’s Speed Champion Fallon Henley / Lainey Reid
  2. Keanu Carver defeats Sean Legacy
  3. NXT Women’s North American Championship Title Match: Champion Izzi Dame defeats Tatum Paxley
  4. Tony D’Angelo defeats The Dark State’s Cutler James via DQ
  5. Tony D’Angelo / OTM: Bronco Nima and Lucien Price defeat The Dark State: Cutler James / Osiris Griffin / Saquon Shugars
  6. Blake Monroe defeats Thea Hail
  7. NXT Men’s North American Championship Title Match: Champion Ethan Page defeats Shiloh Hill / The Dark State’s Dion Lennox / Myles Borne
  8. Main Event: NXT Men’s Championship Title Match: Champion Joe Hendry defeats Grayson Waller

