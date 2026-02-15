NXT Live Results / Kent, Wa / Sat Feb 14, 2026

The Complete Results from Accesso ShoWare Center:
The Ring Announcer for the evening is Sarah Schreiber
- WWE Evolve Champion Kendal Grey / Wren Sinclair / Kali Armstrong defeat Fatal Influence: NXT Women’s Champion Jacy Jayne / WWE Women’s Speed Champion Fallon Henley / Lainey Reid
- Keanu Carver defeats Sean Legacy
- NXT Women’s North American Championship Title Match: Champion Izzi Dame defeats Tatum Paxley
- Tony D’Angelo defeats The Dark State’s Cutler James via DQ
- Tony D’Angelo / OTM: Bronco Nima and Lucien Price defeat The Dark State: Cutler James / Osiris Griffin / Saquon Shugars
- Blake Monroe defeats Thea Hail
- NXT Men’s North American Championship Title Match: Champion Ethan Page defeats Shiloh Hill / The Dark State’s Dion Lennox / Myles Borne
- Main Event: NXT Men’s Championship Title Match: Champion Joe Hendry defeats Grayson Waller
Thanks to @JASMiiNEMARii3 in attendance
CREDIT: @WrestleBodyslam / www.Wrestling-Bodyslam.Com