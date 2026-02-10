More WWE News and Notes

– Netflix has revealed that last week’s (Feb 02) episode of WWE RAW drew over 3,100,000 viewers.
The Undertaker owed The Miz $100 because Ohio State beat Texas at the start of the season 💀
— WrestlePurists (@WrestlePurists) February 10, 2026
AJ LEE HAS BEEN AND ALWAYS WILL BE AN ABSOLUTE JOKE!!! AT ELIMINATION CHAMBER, I WILL ELIMINATE HER FROM HER FANS!!! I WILL ELIMINATE HER FROM THE WWE!!! MOST IMPORTANTLY, I WILL ELIMINATE HER FROM MY LIFE!!!!!!!!!!!!!
— Rebecca Quin (@BeckyLynchWWE) February 10, 2026
THIS MAN BRET HART SAW SHAWN MICHAELS NAME AND INSTANTLY SAID “IM NOT SIGNING THAT”
The beef will never end man 😂
— FADE (@FadeAwayMedia) February 10, 2026