More WWE News and Notes

By
Steve Gerweck
-
0
217

– Netflix has revealed that last week’s (Feb 02) episode of WWE RAW drew over 3,100,000 viewers.

Click here for the 2026 Wrestling TV Viewership grid

The Undertaker owed The Miz $100 because Ohio State beat Texas at the start of the season:

Becky Lynch has a meltdown and crashes out on social media after AJ Lee’s return this week on RAW:

Bret Hart refuses an autograph containing HBK’s name on it:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here