More WWE News and Notes

– Netflix has revealed that last week’s (Feb 02) episode of WWE RAW drew over 3,100,000 viewers.

Click here for the 2026 Wrestling TV Viewership grid

– The Undertaker owed The Miz $100 because Ohio State beat Texas at the start of the season:

– Becky Lynch has a meltdown and crashes out on social media after AJ Lee’s return this week on RAW:

AJ LEE HAS BEEN AND ALWAYS WILL BE AN ABSOLUTE JOKE!!! AT ELIMINATION CHAMBER, I WILL ELIMINATE HER FROM HER FANS!!! I WILL ELIMINATE HER FROM THE WWE!!! MOST IMPORTANTLY, I WILL ELIMINATE HER FROM MY LIFE!!!!!!!!!!!!!

— Rebecca Quin (@BeckyLynchWWE) February 10, 2026