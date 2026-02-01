Notes on Batista, Ronda Rousey, Royce Keys, and Jade Cargill

Two friends catching up, Jade Cargill and Powerhouse Hobbs (Royce Keys):
#wwe pic.twitter.com/aax5e2wU1P
— Steve Gerweck (@SteveGerweck) February 1, 2026
Happy birthday Ronda Rousey
#happybirthday pic.twitter.com/gs4HboTilm
— Steve Gerweck (@SteveGerweck) February 1, 2026
Batista (via Complex) chooses his Pro Wrestling Mount Rushmore:
Batista chooses his Pro Wrestling Mount Rushmore.
The Rock
Triple H
Ric Flair
Undertaker
Stone Cold Steve Austin
(Complex)
— FADE (@FadeAwayMedia) February 1, 2026
The Rock
Triple H
Ric Flair
Undertaker
Stone Cold Steve Austin