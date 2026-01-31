NXT Live Results / Nashville, Tn / Fri Jan 30, 2026

The Complete Results from The Pinnacle:

  1. Tavion Heights and Shiloh Hill defeat Lexis King and Charlie Dempsey
  2. Jaida Parker defeats Karmen Petrovic
  3. Fatal Influence: Fallon Henley and Lainey Reid defeat Thea Hail and Sirena Linton
  4. Ricky Saints defeats Tony D’Angelo via DQ
  5. NXT Men’s North American Championship Title Match: Champion Ethan Page defeats Elio LeFleur
  6. Santos Escobar defeats El Hijo de Dr Wagner Jr
  7. NXT Women’s North American Championship Title Match: Champion Izzi Dame defeats Tatum Paxley and Zaria
  8. Main Event: Hank Walker / Tank Ledger / The Street Profits: Montez Ford and Angleo Dawkins defeat The Dark State: Osiris Griffin / Cutler James / Saquon Shugars / Dion Lennox

Thanks to follower @K1ngA05 in attendance

CREDIT: @WrestleBodyslam / Wrestling-Bodyslam.Com

