NXT Live Results / Nashville, Tn / Fri Jan 30, 2026

The Complete Results from The Pinnacle:
- Tavion Heights and Shiloh Hill defeat Lexis King and Charlie Dempsey
- Jaida Parker defeats Karmen Petrovic
- Fatal Influence: Fallon Henley and Lainey Reid defeat Thea Hail and Sirena Linton
- Ricky Saints defeats Tony D’Angelo via DQ
- NXT Men’s North American Championship Title Match: Champion Ethan Page defeats Elio LeFleur
- Santos Escobar defeats El Hijo de Dr Wagner Jr
- NXT Women’s North American Championship Title Match: Champion Izzi Dame defeats Tatum Paxley and Zaria
- Main Event: Hank Walker / Tank Ledger / The Street Profits: Montez Ford and Angleo Dawkins defeat The Dark State: Osiris Griffin / Cutler James / Saquon Shugars / Dion Lennox
Thanks to follower @K1ngA05 in attendance
CREDIT: @WrestleBodyslam / Wrestling-Bodyslam.Com