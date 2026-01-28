Tommaso Ciampa is All Elite (video)

On AEW Dynamite, Mark Briscoe beats El Clon to retain the TNT Title.
After the match Biscoe announces he will hold an Open Challenge for the TNT Title on Collision
Tommaso Ciampa makes his AEW Debut and accepts the Challenge.
The "Psycho Killer" Tommaso Ciampa has answered Mark Briscoe's challenge for AEW Collision.
January 29, 2026
TNT Title: Mark Briscoe vs Tommaso Ciampa
On AEW Dynamite tonight, TNT Champion Mark Briscoe issued an open challenge that was answered by "Psycho Killer" Tommaso Ciampa!
Briscoe vs Ciampa THIS SATURDAY! pic.twitter.com/UkMtpNGG6x
— Tony Khan (@TonyKhan) January 29, 2026
He arrived on AEW Dynamite tonight to answer Mark Briscoe's TNT Title Open Challenge for AEW Collision this Saturday, and now it's official:
Tommaso Ciampa is ALL ELITE!
January 29, 2026