Tommaso Ciampa is All Elite (video)

Steve Gerweck
On AEW Dynamite, Mark Briscoe beats El Clon to retain the TNT Title.

After the match Biscoe announces he will hold an Open Challenge for the TNT Title on Collision

Tommaso Ciampa makes his AEW Debut and accepts the Challenge.

