AEW contract expiring, Andrade El Idolo in action on Collision, AAA on Fox, and more

– Powerhouse Hobbs’ deal with AEW is up at midnight, and WWE sources believe he’s headed there, reports Fightful.

– Andrade El Idolo vs Angelico is announced for Collision:

– CMLL announced that Mascara Dorada and Persephone now have dual contracts with CMLL and AEW.

– The AAA show will be streaming LIVE FOX in Latin America + YouTube & Facebook this Saturday at 9pm ET.

