AEW contract expiring, Andrade El Idolo in action on Collision, AAA on Fox, and more

– Powerhouse Hobbs’ deal with AEW is up at midnight, and WWE sources believe he’s headed there, reports Fightful.
– Andrade El Idolo vs Angelico is announced for Collision:
MAXIMUM CARNAGE #AEWCollision
8/7c, TBS + HBO Max
This Saturday, 1/17!@AndradeElIdolo vs @Angelico_AEW
As announced by @TheDonCallis on #AEWDynamite, Andrade makes his in-ring return against Angelico, THIS SATURDAY! pic.twitter.com/6PbUURP5jH
— All Elite Wrestling (@AEW) January 15, 2026
– CMLL announced that Mascara Dorada and Persephone now have dual contracts with CMLL and AEW.
– The AAA show will be streaming LIVE FOX in Latin America + YouTube & Facebook this Saturday at 9pm ET.
No te pierdas este sábado a El Hijo del Vikingo completamente en vivo a las 8PM por Fox Tubi y Fox One y a las 9PM por Fox
Lucha Libre AAA todos los sábados por Fox pic.twitter.com/t3gas54jDZ
— Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) January 14, 2026