Maki Itoh officially signs with STARDOM

At STARDOM’s New Year Stars 2026 kickoff, 30-year-old Maki Itoh ended her freelance days by joining the promotion full-time alongside President Taro Okada, calling it her first true home after nine years in wrestling. The 32-year-old veteran Saki Kashima, a 15-year STARDOM staple known for comedy and upsets, then shocked everyone by saying her body was done and she’d retire at Yokohama Arena on April 26. Itoh debuts tomorrow teaming with Saori Anou, while fans celebrate her arrival and mourn Kashima’s heartfelt exit.

