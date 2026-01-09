NXT Live Results / Davenport, Fl / Fri Jan 9, 2026

David Roberson
149

The Complete Results from Tom Fellows Community Center:

  1. Shiloh Hill defeats Malik Blade
  2. Skylar Rae defeats Zena Sterling
  3. The Culling: Niko Vance defeats Zozaya
  4. WWE Men’s Speed Championship Title Match: Champion Jasper Troy defeats Mike Derudder
  5. Fatal Influence: Jacy Jayne / Fallon Henley / Lainey Reid defeat Sol Ruca / Zaria / Bayley Humphrey
  6. Hank Walker and Tank Ledger defeat Shady Elnahas and Aaron Fara
  7. Lola Vice defeats Kelani Jordan via DQ
  8. NXT Men’s North American Championship Title Match: Champion Ethan Page defeats Elio LaFleur
  9. Main Event: NXT Women’s North American Championship Title Match: Champion Izzi Dame defeats Thea Hail

Thanks to follower @WerleyBri in attendance

CREDIT: @WrestleBodyslam

 

