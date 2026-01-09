NXT Live Results / Davenport, Fl / Fri Jan 9, 2026

The Complete Results from Tom Fellows Community Center:
- Shiloh Hill defeats Malik Blade
- Skylar Rae defeats Zena Sterling
- The Culling: Niko Vance defeats Zozaya
- WWE Men’s Speed Championship Title Match: Champion Jasper Troy defeats Mike Derudder
- Fatal Influence: Jacy Jayne / Fallon Henley / Lainey Reid defeat Sol Ruca / Zaria / Bayley Humphrey
- Hank Walker and Tank Ledger defeat Shady Elnahas and Aaron Fara
- Lola Vice defeats Kelani Jordan via DQ
- NXT Men’s North American Championship Title Match: Champion Ethan Page defeats Elio LaFleur
- Main Event: NXT Women’s North American Championship Title Match: Champion Izzi Dame defeats Thea Hail
Thanks to follower @WerleyBri in attendance
CREDIT: @WrestleBodyslam