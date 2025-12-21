News on Trish Stratus, Danhausen, and Chuck Taylor

– Fightful reporting Danhausen’s AEW deal is coming up early next year.
– Trish Stratus at 50 years old will grace the cover of FHM MAGAZINE next month:
Bucket list ✅ pic.twitter.com/3nYhafV75o
— Trish Stratus (@trishstratuscom) December 21, 2025
– Chuck Taylor revealed on his Instagram that he recently underwent neck surgery:
🔸Chuck Taylor révèle avoir récemment subi une opération du cou. On lui souhaite un bon rétablissement !!! #AEWFrance #AEW pic.twitter.com/QH7MfiKgGd
— AEW Fan France 🇨🇵 (@AEWFrance1) December 21, 2025