PWI’s top tag teams for 2025, Anthony Joshua vs. Jake Paul result

By
Steve Gerweck
-
0
193

– The 2025 PWI Tag Team Top 10:

1. The Hardys
2. The Hurt Syndicate
3. Wing☆Gori
4. Los Hermanos Chavez
5. Street Profits
6. Fraxiom
7. Brodido
8. El Sky Team
9. Charlotte Flair & Alexa Bliss
10. Saito Brothers

– Anthony Joshua defeated Jake Paul via KO in the 6th round. Jake Paul came out wearing his Hulk Hogan gear and alongside Tekashi 6ix9ine.

Logan Paul was in the house:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here