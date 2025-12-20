PWI’s top tag teams for 2025, Anthony Joshua vs. Jake Paul result

– The 2025 PWI Tag Team Top 10:
1. The Hardys
2. The Hurt Syndicate
3. Wing☆Gori
4. Los Hermanos Chavez
5. Street Profits
6. Fraxiom
7. Brodido
8. El Sky Team
9. Charlotte Flair & Alexa Bliss
10. Saito Brothers
– Anthony Joshua defeated Jake Paul via KO in the 6th round. Jake Paul came out wearing his Hulk Hogan gear and alongside Tekashi 6ix9ine.
Logan Paul was in the house:
“They call me a part timer but i’m there every week”
