Video: Alex Windsor wins the RevPro Undisputed British Women’s Championship

On Collision, Alex Windsor answered Mercedes Moné’s Open Challenge for the RevPro Undisputed British Women’s Championship. Windsor defeated Mone and is the NEW RevPro Undisputed British Women’s Champion.
