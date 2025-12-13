More John Cena tributes

The John Cena tributes are flooding social media:
When #GOATs Collide#ThankYouCena@WWE @TKOGrp @JohnCena @Peacock @USANetwork pic.twitter.com/Zuw3F6Zacy
— Paul Heyman (@HeymanHustle) December 13, 2025
Tonight, we pay tribute to one of the greatest performers ever inside the ring—and one of the biggest superstars this business has ever seen outside of it. Tonight, we celebrate hustle, loyalty, and respect. We salute a man whose legacy defines an era and whose impact will last… pic.twitter.com/8jVyb6yL8s
— Booker T. Huffman (@BookerT5x) December 13, 2025
#ThankYouCena pic.twitter.com/GrI5MY3Qgw
— “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) December 13, 2025
I met #JohnCena in 2006…
I told him I would wrestle him someday …
In 2017 I did …
Never . Give . Up.
— James Ellsworth (@realellsworth) December 12, 2025
My attitude hasn’t been the same since.#ThankYouCena https://t.co/EwkSgQTbDc
— Byron Saxton (@ByronSaxton) December 12, 2025
One Last Time 😭#ThankYouCena #SNME pic.twitter.com/dTJyEkDcot
— DirtyDomDom (@DirtyDomDom) December 13, 2025
#ThankYouCena https://t.co/UuE1LbkcHo
— Mike Chioda (@MjcChioda) December 13, 2025
#ThankYouCena pic.twitter.com/nILXQxDvZZ
— Kelani Jordan (@kelani_wwe) December 13, 2025
Counting down the hours until what will be a historic night for our industry. @WWE #SNME #ThankYouCena pic.twitter.com/ngQKOoywW3
— Stu Bennett 🏴🇺🇸 (@StuBennett) December 13, 2025
Never forget when John Cena visited Tottenham's White Hart Lane during WWE's UK tour in 2008 👊 pic.twitter.com/eqQbi7FF3F
— ESPN UK (@ESPNUK) December 13, 2025
Thank you Cena🫡
When I walked into my new middle school I had the 2008 @JohnCena gear on. Hat, Shirt, Double Wristbands. I was bullied for years. Was told I would never be a wrestler. I’ll never be like John Cena.
Cena taught us all to NEVER GIVE UP. All these years later I… pic.twitter.com/H8pY0yQXud
— KC Navarro (@KCwrestles) December 13, 2025
— Uncle Howdy (@UncleHowdy_) December 12, 2025