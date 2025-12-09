Dustin Rhodes posts a new photo with brother Cody, NXT preview for tonight

– Dustin Rhodes reunited with Cody Rhodes:

– NXT preview for tonight:

Announced for tonight’s WWE NXT:

Blake Monroe (c) vs. ??? – NXT Women’s North American Championship

– Shiloh Hill debuts

Kelani Jordan vs. Jordynne Grace

– Hank Walker & Tank Ledger return

