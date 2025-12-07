Updated AEW Winter is Coming lineups

Winter Is Coming lineups for next week:
Wednesday:
• Samoa Joe vs Eddie Kingston
• Babes of Wrath vs Timeless Love Bombs
• Hangman/Swerve vs Shibata/Hobbs
#AEWDynamite Winter Is Coming
8pm ET/7pm CT
Wednesday 12/10
Tornado Tag Match
Hangman Page/@SwerveConfident vs @TrueWillieHobbs/@K_Shibata2022
Hell has frozen over! Hangman + Swerve team up for 1 night only to exact some revenge against Hobbs + Shibata, LIVE THIS WEDNESDAY! pic.twitter.com/sMY0WsNR6R
— All Elite Wrestling (@AEW) December 7, 2025
Saturday:
• Mark Briscoe vs Daniel Garcia
• Swerve Strickland vs Josh Alexander
• Sisters of Sin vs Statlander/Hayter