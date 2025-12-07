Updated AEW Winter is Coming lineups

Winter Is Coming lineups for next week:

Wednesday:
Samoa Joe vs Eddie Kingston
• Babes of Wrath vs Timeless Love Bombs
• Hangman/Swerve vs Shibata/Hobbs

Saturday:
Mark Briscoe vs Daniel Garcia
• Swerve Strickland vs Josh Alexander
• Sisters of Sin vs Statlander/Hayter

