Preview for tomorrow’s WWE Raw

The advertised lineup for tomorrow’s RAW…
JAM-PACKED #WWERaw TOMORROW NIGHT:
👀 John Cena's FINAL opponent, GUNTHER, LIVE on Raw!
🏆 What's next for Women's World Champion Stephanie Vaquer?
🔥 AJ Styles & Dragon Lee defend their Tag Team Titles against The War Raiders!
…and so much more!
📺 MONDAY 8e/5p on… pic.twitter.com/DINuWVOLbP
— WWE (@WWE) December 7, 2025