TNA announces dog collar match match, AAA books The Wyatt Sicks, APA & The Honky Tonk Man (pix)

By
Steve Gerweck
-
0
191

– Dani Luna vs Indi Hartwell in a Dog Collar Match has been announced for next Thursday on TNA IMPACT.

– On December 20th at Guerra DeTitanes, Psycho Circus will face against The Wyatt Sicks in a Carnival of Carnage Match:

– The APA and the Honky Tonk Man together:

