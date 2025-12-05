Notes on Kevin Owens, AJ Styles, IYO SKY and Shayna Baszler

– One WWE source indicated that TNA would like to have AJ Styles wrestle on the first show on AMC, reports The Wrestling Observer Newsletter.
– Iyo Sky was awarded her blue belt by Shayna Baszler:
Iyo Sky has earned her blue belt, with none other than Shayna Baszler presenting it to her!
(Via: Rudos_bjj/ IG)#WWE #WWERaw pic.twitter.com/wpkqUsziLS
— KN Wrestling (@knwrestling) December 5, 2025
– Kevin Owens linked up with Macaulay Culkin:
#wwe pic.twitter.com/DeJub99iEm
— Steve Gerweck (@SteveGerweck) December 5, 2025