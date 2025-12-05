Notes on Kevin Owens, AJ Styles, IYO SKY and Shayna Baszler

Steve Gerweck
– One WWE source indicated that TNA would like to have AJ Styles wrestle on the first show on AMC, reports The Wrestling Observer Newsletter.

Iyo Sky was awarded her blue belt by Shayna Baszler:

Kevin Owens linked up with Macaulay Culkin:

