New ROH World Tag Team champions crowned

Sammy Guevara and The Beast Mortos defeat Tommy Billington and Adam Priest to become the NEW ROH World Tag Team Champions on ROH Final Battle.
