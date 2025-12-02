Notes on Chris Jericho, Brody King, and Joe Hendry

– Joe Hendry is now listed on WWE’s roster page on their website:

– Chris Jericho emphasized that his wrestling career isn’t over and hinted at future appearances in the ring. “You never know. I’m not done yet. Still figuring out everything and we’ll see where I end up. I’m pretty sure you’ll see me in 2026 in a wrestling ring somewhere.”

(Source: The Tim Weisberg Show)

– Brody King paying tribute to Larry on his Instagram Stories: