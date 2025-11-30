Becky Lynch comments after Wargames, Jushin Thunder Liger returns from retirement

By
Steve Gerweck
-
0
165

– New Japan Pro-Wrestling legend Jushin Thunder Liger made a surprise return from retirement at the WrestleCade convention in Winston-Salem, North Carolina, answering Joey Janela’s open challenge. The match was brief — lasting about four minutes — with Liger scoring the win.

– After Survivor Series, Becky Lynch posted:

Iyo Sky took out Becky’s team with a Swanton Bomb with a garbage can over her body, then Lynch took a Riptide and a Black Widow before she tapped out.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here