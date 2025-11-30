Becky Lynch comments after Wargames, Jushin Thunder Liger returns from retirement

– New Japan Pro-Wrestling legend Jushin Thunder Liger made a surprise return from retirement at the WrestleCade convention in Winston-Salem, North Carolina, answering Joey Janela’s open challenge. The match was brief — lasting about four minutes — with Liger scoring the win.
Jushin Thunder Liger Vs Joey Janela!!
Didn’t have this on my 2025 bingo card pic.twitter.com/AJ5WjBQgf8
— THE INTERNATIONAL GIGOLO (Mittens) (@Indie_Mittens) November 29, 2025
– After Survivor Series, Becky Lynch posted:
I DID NOT LOSE!!!
— Rebecca Quin (@BeckyLynchWWE) November 30, 2025
JESSIKA CARR CAN’T KEEP GETTING AWAY WITH THIS!!!
— Rebecca Quin (@BeckyLynchWWE) November 30, 2025
THAT WAS A LOADED TRASH CAN!!! I HAVE PROOF!!!
— Rebecca Quin (@BeckyLynchWWE) November 30, 2025
RIGGED!!! I DID NOT TAP!!! RIGGED!!!
— Rebecca Quin (@BeckyLynchWWE) November 30, 2025
Iyo Sky took out Becky’s team with a Swanton Bomb with a garbage can over her body, then Lynch took a Riptide and a Black Widow before she tapped out.