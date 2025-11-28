Claudio Castagnoli wins the CMLL World Heavyweight Championship

Claudio Castagnoli has won the CMLL World Heavyweight Championship from Gran Guerrero in Arena Mexico:
CLAUDIO CASTAGNOLI JUST WON THE CMLL WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP!!!!!#CMLL
That belt looks so good on Claudio.
PROPER FACTION LEADER VIBES.
Congratulations to @ClaudioCSRO, the NEW@CMLL_OFICIAL World Heavyweight Champion!
On behalf of AEW, we’re very proud to have an @AEW star, especially one of Claudio’s immense stature, as Champion in CMLL!
Congratulations to CMLL, I think that Claudio will be a great Champion!
El cetro máximo del CMLL vuelve a colocarse al filo del riesgo cuando Gran Guerrero exponga su Campeonato Mundial Completo ante Claudio Castagnoli, un retador con temple europeo.
Arena México
8:30 p.m.
