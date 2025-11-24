ESPN ranks the Top 30 Professional Wrestlers Under 30

ESPN’s 2025 Top 30 Professional Wrestlers Under 30:
1. Dominik Mysterio
2. Kyle Fletcher
3. Rhea Ripley
4. MJF
5. Tiffany Stratton
6. Bron Breakker
7. Blake Monroe
8. Oba Femi
9. Roxanne Perez
10. Leon Slater
11. Je’Von Evans
12. El Hijo del Vikingo
13. Kaito Kiyomiya
14. Gabe Kidd
15. Lyra Valkyria
16. Sareee
17. Saya Kamitani
18. Mascara Dorada 2.0
19. Sol Ruca
20. Jordynne Grace
21. Daniel Garcia
22. Jack Perry
23. Hook
24. Megan Bayne
25. Starlight Kid
26. Kevin Knight
27. Axiom
28. Kelani Jordan
29. Shota Umino
30. Atlantis Jr.