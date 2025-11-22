Sting’s son Steven Borden Jr debuts, DEFY AEON Results

STEVEN BORDEN MAKING HIS DEBUT AT DEFY WRESTLING TONIGHT. Sting’s Son, Steven Borden is wrestling his first independent match in Seattle for DEFY. Looking just like this Father.

pic.twitter.com/iT9bCRrQLN — Drainmaker (@DrainBamager) November 22, 2025

Matt Farmer sent in:

Tonight in front of a sold out Washington Hall in Seattle WA we saw the professional debut of Steven Borden Jr, son of STING!

SEATTLE WA: November 21, 2025 Washington Hall

The RIGHTEOUS (Vincent & Dutch) defeated MIDNIGHT Heat (Ricky Gibson & Eddie Pearl)…MAD DOG CONNELLY defeated JUDAS ICARUS…VERT VIXEN No Contest REBEL KEL…EVAN RIVERS & GRIFFIN MCCOY defeated BRANDY (Randy Meyers & Matt Brannigan)…DEFY World Championship: BRYAN KEITH (c) No Contest CODY CHHUN to retain the championship…AMIRA & LIIZA HALL defeated DANIKA DELLA ROUGE & ANNA BARETTA…STEVEN BORDEN defeated KIRAN GREY…TRAVIS WILLIAMS defeated JACK EVANS

Next events:

Saturday, December 27th at WA Hall, Seattle WA

Sunday, December 28th at The Lodge Room, Highland Park CA

Tickets at https://www.DefyWrestling.com