NXT Live Results / Bartow, Fl / Fri Nov 21, 2025

The Complete Results from the Bartow Armory:

  1. Jaida Parker defeats Nikkita Lyons
  2. Layla Diggs and Masyn Holiday defeat Skylar Rae and Bayley Humphrey
  3. Mike Derudder defeats Aaron Fara
  4. Zena Sterling defeats Sirena Linton
  5. Lexis King and Brooks Jensen defeat Tate Wilder and Nathan Angel
  6. Charlie Dempsey defeats Shady Elnahas
  7. OTM: Bronco Nima and Lucien Price defeat Dante Chen and a partner
  8. Aigle Blanc defeats Malik Blade
  9. Main Event: Zaria / Kendal Grey / Wren Sinclair defeat Fatal Influence: Jacy Jayne / Fallon Henley / Lainey Reid

