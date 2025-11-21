NXT Live Results / Bartow, Fl / Fri Nov 21, 2025

The Complete Results from the Bartow Armory:
- Jaida Parker defeats Nikkita Lyons
- Layla Diggs and Masyn Holiday defeat Skylar Rae and Bayley Humphrey
- Mike Derudder defeats Aaron Fara
- Zena Sterling defeats Sirena Linton
- Lexis King and Brooks Jensen defeat Tate Wilder and Nathan Angel
- Charlie Dempsey defeats Shady Elnahas
- OTM: Bronco Nima and Lucien Price defeat Dante Chen and a partner
- Aigle Blanc defeats Malik Blade
- Main Event: Zaria / Kendal Grey / Wren Sinclair defeat Fatal Influence: Jacy Jayne / Fallon Henley / Lainey Reid
Thanks to @JeffReidUP in attendance
