Mercedes Mone captures another title, legends reunited at the Big Event NYC expo (photos)

– Mercedes Moné defeated Nor Phoenix Diana with the Mone Maker to capture the APAC Wrestling Women’s Championship, making her 13 Belts Mone.
MERCEDES MONÉ HAS WON THE APAC WRESTLING WOMEN'S TITLE!!
THIS IS NOW HER 13th CHAMPIONSHIP!! #HOGSuperclash pic.twitter.com/rN3BJGhZme
— (@WrestlingCovers) November 16, 2025
– Sting reunited with The Great Muta and Bill Goldberg at the Big Event NYC Expo today.
ペイントをしたスティングの撮影会やサイン会は、今年で最後だそうだ。
自伝本を出版することになり、俺が取材を受けることになった！@Sting pic.twitter.com/BPkqjHHDu8
— 武藤 敬司 (@muto_keiji) November 15, 2025
#wrestling pic.twitter.com/zH2a9nkq5X
— Steve Gerweck (@SteveGerweck) November 16, 2025