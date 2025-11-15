Mercedes Mone captures another title, legends reunited at the Big Event NYC expo (photos)

Mercedes Moné defeated Nor Phoenix Diana with the Mone Maker to capture the APAC Wrestling Women’s Championship, making her 13 Belts Mone.

Sting reunited with The Great Muta and Bill Goldberg at the Big Event NYC Expo today.

