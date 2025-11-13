Eddie Guerrero’s daughter shares an emotion message on social media

– Eddie Guerrero’s daughter Kaylie shares emotional message on the 20th anniversary of his passing.
This day never gets easier, even after all of these years… When I miss you, I try and think of all the happy moments we had together… ❤️
Like when you protected me from the “scary foot bath,” during my first nail salon visit.
I love and miss you forever & always. ️ pic.twitter.com/noVNiSuBIZ
— Kaylie Guerrero (@GuerreroKaylie) November 13, 2025
– WWE posted:
Always in our hearts.
Viva La Raza pic.twitter.com/y0tbX2GRNX
— WWE (@WWE) November 13, 2025
– Mark Henry via X:
20 years ago a great wrestler and an even better man Eddie Guerrero passed away. Here’s a classic Eddie story on how he impacted my career in the #WWE!
Gone but not forgotten! Viva la Raza!#eddieguerrero pic.twitter.com/0P7dDdRWGb
— TheMarkHenry (@TheMarkHenry) November 13, 2025