AEW News and Notes

– According to Fightful Select, MJF is set to return “soon.” He is at least factored into AEW’s plans by December, though the extent of that is not known.

Kenny Omega will return to AEW on next week’s 3-hour Dynamite + Collision special. Also announced next week, Hangman Adam Page vs Shibata.

– Buddy Matthews has provided an update on his ankle injury.

– On November 12, AEW filed to trademark:

• AEW Tidal Wave
• AEW Blitz
• AEW Firestorm
• AEW Fire

