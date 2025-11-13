AEW News and Notes

– According to Fightful Select, MJF is set to return “soon.” He is at least factored into AEW’s plans by December, though the extent of that is not known.
– Kenny Omega will return to AEW on next week’s 3-hour Dynamite + Collision special. Also announced next week, Hangman Adam Page vs Shibata.
Next Wednesday, 11/19@KennyOmegamanX Returns!
– Buddy Matthews has provided an update on his ankle injury.
– On November 12, AEW filed to trademark:
• AEW Tidal Wave
• AEW Blitz
• AEW Firestorm
• AEW Fire