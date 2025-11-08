Hank Walker and Tank Ledger Capture NOAH GHC Tag Team Titles

-

WWE NXT wrestlers Hank Walker and Tank Ledger defeated Pro Wrestling NOAH veterans Masa Kitamiya and Takashi Sugiura to win the GHC Tag Team Championships at the Star Navigation 2025 event in Tokyo’s Korakuen Hall on Saturday. This victory marks a significant crossover achievement for the duo, who have claimed titles in multiple promotions this year, highlighting growing collaborations between WWE and Japanese wrestling. The event also saw Yoshiki Inamura defeat Kenta for the GHC Heavyweight Championship in the main event.