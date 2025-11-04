Live WWE NXT Recap

– NEW AAA MIXED TAG TEAM CHAMPIONS CHELSEA GREEN AND ETHAN PAGE WILL HOLD A MUY GRANDE CHAMPIONSHIP CELEBRATION
– JE’VON EVANS TAKES ON DARKSTATE’S SAQUON SHUGARS
– WWE WOMEN’S SPEED TOURNAMENT BEGINS
– SIX-WOMAN TAG TEAM ACTION PITS NXT WOMEN’S CHAMPION TATUM PAXLEY, HER CULLING TEAMMATE IZZI DAME AND LOLA VICE AGAINST FATAL INFLUENCE
