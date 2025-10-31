Bleacher Report ranks the younger wrestlers, AEW Dynamite viewership, Bianca Belair note

– There is still no return date for Bianca Belair, reports The Wrestling Observer Newsletter.
– The October 29th episode of AEW Dynamite averaged 459,000 viewers; 0.08 P18-49 rating
– Bleacher Report ranked top-20 AEW/WWE wrestlers in their 20s:
1. Rhea Ripley
2. Dominik Mysterio
3. Kyle Fletcher
4. MJF
5. Bron Breakker
6. Oba Femi
7. Jordynne Grace
8. Roxanne Perez
9. Jack Perry
10. Tiffany Stratton
11. Hijo del Vikingo
12. Je’Von Evans
13. Blake Monroe
14. Daniel Garcia
15. Wheeler Yuta
16. Jacy Jayne
17. Tatum Paxley
18. Austin Theory
19. Kevin Knight
20. HOOK