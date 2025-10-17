NXT Live Results / Venice, Fl / Fri Oct 17, 2025

The Complete Results from the Community Center:

  1. Dante Chen defeats Shady Elnahas
  2. Thea Hail defeats Dani Sekelsky
  3. Lexis King (with Brooks Jensen) defeats Drake Morreaux
  4. Tyra Mae Steele defeats Sirena Linton
  5. Oba Femi defeats Jasper Troy
  6. Je’Von Evans defeats Uriah Connors
  7. Tavion Heights defeats Niko Vance (with Izzi Dame and Tatum Paxley)
  8. Izzi Dame (with Tatum Paxley and Niko Vance) defeats Bayley Humphrey
  9. Main Event: NXT North American Title: Champion Ethan Page defeats Shiloh Hill

