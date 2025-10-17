NXT Live Results / Venice, Fl / Fri Oct 17, 2025

The Complete Results from the Community Center:
- Dante Chen defeats Shady Elnahas
- Thea Hail defeats Dani Sekelsky
- Lexis King (with Brooks Jensen) defeats Drake Morreaux
- Tyra Mae Steele defeats Sirena Linton
- Oba Femi defeats Jasper Troy
- Je’Von Evans defeats Uriah Connors
- Tavion Heights defeats Niko Vance (with Izzi Dame and Tatum Paxley)
- Izzi Dame (with Tatum Paxley and Niko Vance) defeats Bayley Humphrey
- Main Event: NXT North American Title: Champion Ethan Page defeats Shiloh Hill
Thanks to @MOrocco19 in attendance
CREDIT: WRESTLING BODYSLAM.COM