The plan for War Games, Sareee vs. Syuri announced, Tony Khan’s birthday

By
Steve Gerweck
-
0
227

– New Japan has announced:

– The Survivor Series War Games as planned is going to feature:

Roman Reigns, Jacob Fatu, Jey Uso and either Jimmy Uso or LA Knight

vs Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed, Brock Lesnar and Austin Theory.

(Source: Wrestling Observer Newsletter)

– Happy 43rd Birthday to Tony Khan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here