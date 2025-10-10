The plan for War Games, Sareee vs. Syuri announced, Tony Khan’s birthday

– New Japan has announced:
【10月13日 (月・祝) 両国国技館大会の追加カードが緊急決定！】
ROHで防衛に成功したIWGP女子王者・Sareeeが緊急参戦！朱里との遺恨タイトルマッチが実現!!
両国大会は全9試合に変更、“6大タイトルマッチ”がラインナップ!!
詳細https://t.co/G4Su1uXIKe#njkopw @Sareee_official @syuri_wv3s pic.twitter.com/w5SbQUmRLH
— 新日本プロレスリング株式会社 (@njpw1972) October 10, 2025
– The Survivor Series War Games as planned is going to feature:
Roman Reigns, Jacob Fatu, Jey Uso and either Jimmy Uso or LA Knight
vs Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed, Brock Lesnar and Austin Theory.
(Source: Wrestling Observer Newsletter)
– Happy 43rd Birthday to Tony Khan
Happy Birthday to #AEW President, CEO & GM @TonyKhan! pic.twitter.com/famkSvnz3m
— All Elite Wrestling (@AEW) October 10, 2025