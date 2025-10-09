Kota Ibushi and Bobby “Sir Mo” Horne updates

– Backstage reports from AEW indicate that Kota Ibushi suffered a broken femur during Wednesday’s AEW Collision taping in Jacksonville, FL.

– Bobby “Sir Mo” Horne, known for WWE’s Men on a Mission, is in the ICU battling a severe blood infection and pneumonia.

