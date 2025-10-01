AEW News and Notes

– Tony Schiavone (via What Happened When) names his “Top 5 Wrestling Moments”:

1 – Hulk Hogan turning heel

2 – Ric Flair leaving WCW

3 – WrestleMania III

4 – Crockett buying TBS timeslot in 1985

5 – Bayley vs. Sasha Banks at NXT TakeOver Brooklyn

– Britt Baker via X:

We’re always so quick to burn the trolls on this app, but never quick enough to appreciate the true fans who show love every day. Thank you — Dr. Britt Baker, D.M.D. (@RealBrittBaker) September 30, 2025

– Happy International Coffee Day:

Pour yourself a fresh cup and celebrate #InternationalCoffeeDay with us here at AEW! ☕️ pic.twitter.com/YqhGcaxeqf — All Elite Wrestling (@AEW) October 1, 2025

– Announced for tonight’s six-year anniversary edition of AEW Dynamite:

* Kyle Fletcher (c) vs. Orange Cassidy – TNT Championship

* Jon Moxley, Claudio Castagnoli & Daniel Garcia vs. Hangman Adam Page, Powerhouse Hobbs & Samoa Joe

* Darby Allin & Kris Statlander vs. Wheeler Yuta & Marina Shafir

* Josh Alexander & Young Bucks vs. Kenny Omega & Brodido

* Timeless Toni Storm returns to Hollywood (Florida)

* Jurassic Express returns