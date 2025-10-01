AEW News and Notes

– Tony Schiavone (via What Happened When) names his “Top 5 Wrestling Moments”:

1 – Hulk Hogan turning heel
2 – Ric Flair leaving WCW
3 – WrestleMania III
4 – Crockett buying TBS timeslot in 1985
5 – Bayley vs. Sasha Banks at NXT TakeOver Brooklyn

Britt Baker via X:

– Happy International Coffee Day:

– Announced for tonight’s six-year anniversary edition of AEW Dynamite:

* Kyle Fletcher (c) vs. Orange Cassidy – TNT Championship

* Jon Moxley, Claudio Castagnoli & Daniel Garcia vs. Hangman Adam Page, Powerhouse Hobbs & Samoa Joe

* Darby Allin & Kris Statlander vs. Wheeler Yuta & Marina Shafir

* Josh Alexander & Young Bucks vs. Kenny Omega & Brodido

* Timeless Toni Storm returns to Hollywood (Florida)

* Jurassic Express returns

