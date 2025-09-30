Teams announced for TNA vs. NXT Showdown

WWE has officially announced the teams for NXT Vs TNA ShowDown next Tuesday:
— NXT Men’s: Ricky Saints, Trick Williams, Je’von Evans & Myles Borne
— TNA Men’s: Mike Santana, Frankie Kazarian, Moose & Leon Slater
— NXT Women’s: Jacy Jayne, Sol Ruca, Jaida Parker & Lola Vice
— TNA Women’s: Kelani Jordan, Cassie Lee, Jessie McKay & Mara Sade (Jakara Jackson)
