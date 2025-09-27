NXT Live Results / St Petersburg, Fl / Sat Sep 27, 2025

The Complete Results from the St Petersburg Armory:
The Ring Announcer for the evening is Blake Howard
- Karmen Petrovic d Chantel Monroe
- Keanu Carver d Trill London
- Chase U: Kale Dixon and Uriah Connors d Harley Riggins and Jax Presley
- Brooks Jensen d Sean Legacy
- Maxxine Dupri and Anthony Luke d Arianna Grace and Channing (Stacks) Lorenzo
- Kendal Grey and Carlee Bright d Nikkita Lyons and Masyn Holliday
- WWE Evolve Champion Jackson Drake (with Ricky Smokes and Brad Baylor) d Dante Chen. NOTE: Evolve PM Stevie Turner is in attendance
- Wren Sinclair d WWE Evolve Champion Kali Armstrong, Non-Title Match
- Main Event: Hank Walker and Tank Ledger d Vanity Project: Ricky Smokes and Brad Baylor
Thanks to @TerryD_Photo in attendance.
