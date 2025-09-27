NXT Live Results / St Petersburg, Fl / Sat Sep 27, 2025

The Complete Results from the St Petersburg Armory:

The Ring Announcer for the evening is Blake Howard

  1. Karmen Petrovic d Chantel Monroe
  2. Keanu Carver d Trill London
  3. Chase U: Kale Dixon and Uriah Connors d Harley Riggins and Jax Presley
  4. Brooks Jensen d Sean Legacy
  5. Maxxine Dupri and Anthony Luke d Arianna Grace and Channing (Stacks) Lorenzo
  6. Kendal Grey and Carlee Bright d Nikkita Lyons and Masyn Holliday
  7. WWE Evolve Champion Jackson Drake (with Ricky Smokes and Brad Baylor) d Dante Chen. NOTE: Evolve PM Stevie Turner is in attendance
  8. Wren Sinclair d WWE Evolve Champion Kali Armstrong, Non-Title Match
  9. Main Event: Hank Walker and Tank Ledger d Vanity Project: Ricky Smokes and Brad Baylor

