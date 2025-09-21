Alicia Taylor tagging in Lilian Garcia, NXT talent headed to Japan

– Alicia Taylor posted:
Tagging in @LilianGarcia Thanks for holding down #RAW tomorrow! pic.twitter.com/hWeF13URbz
– NXT wrestlers Charlie Dempsey and Harlem Lewis are set to appear at Pro Wrestling Noah’s Korakuen Hall show on September 23.
アメリカ・NXTより2選手来場決定
9.23 後楽園ホール大会にアメリカ・NXT所属のハーレム・ルイス、チャーリー・デンプシーの2選手が来場することが決定いたしましたので、お知らせいたします。
東京・後楽園ホール大会 大会詳細を見るhttps://t.co/mGI7eo89LR#noah_ghc #wwenxt pic.twitter.com/MNmLxPHc5h
