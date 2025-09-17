WWE News and Notes

– Cody Rhodes will be on this upcoming Smackdown:
#wwe pic.twitter.com/65O9QzcZdV
— Steve Gerweck (@SteveGerweck) September 17, 2025
– WWE posted:
EXCLUSIVE: One of NXT's greatest Superstars ever, @SamiZayn, imparts some wisdom on the up-and-coming @WWEJeVonEvans. pic.twitter.com/MJxv2gAqXB
— WWE (@WWE) September 17, 2025
– Oba Femi vs Trick Williams in a Title For Title Match is made official for next week’s NXT:
#nxt pic.twitter.com/MqlRmynSlb
— Steve Gerweck (@SteveGerweck) September 17, 2025
:
– Cathy Kelley at the London Calling Movie Premier:
#wwe pic.twitter.com/cDaxIwzZ0Q
— Steve Gerweck (@SteveGerweck) September 17, 2025