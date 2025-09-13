Gable Steveson makes his MMA debut, Mercedes Mone walks New York Fashion Week (video)

– Former WWE talent Gable Steveson dominated his MMA debut at LFA 217, defeating Braden Peterson with a first-round mauling.
GABLE STEVESON GETS THE FIRST ROUND FINISH IN HIS MMA DEBUT!!!! WOWWWW #LFA217 pic.twitter.com/Q4VOy9JPdq
— Championship Rounds (@ChampRDS) September 13, 2025
– Mercedes Mone walks New York Fashion Week 2025.
On September 11th, Mone walked the runway for Jeffrey Kelly Designs. Kelly is an emerging designer with designs fitted for Grammy Winners/Stars of the Drag World. This isn’t Mercedes first time walking fashion week, back in September 2022, along with Trinity (Naomi). Both ladies walked the designs of Jessica Jade
Mercedes Moné walking the runway at New York Fashion Week.
pic.twitter.com/38xdGtzs2e
— Drainmaker (@DrainBamager) September 12, 2025