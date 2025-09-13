Gable Steveson makes his MMA debut, Mercedes Mone walks New York Fashion Week (video)

– Former WWE talent Gable Steveson dominated his MMA debut at LFA 217, defeating Braden Peterson with a first-round mauling.

– Mercedes Mone walks New York Fashion Week 2025.

On September 11th, Mone walked the runway for Jeffrey Kelly Designs. Kelly is an emerging designer with designs fitted for Grammy Winners/Stars of the Drag World. This isn’t Mercedes first time walking fashion week, back in September 2022, along with Trinity (Naomi). Both ladies walked the designs of Jessica Jade

