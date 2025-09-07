Former star returns at the Impact tapings, CM Punk’s posts IG story about his wife, wrestler passes away

– All Japan wrestler Taishin Nagao has passed away at the age of 21. On May 31st Nagao was hospitalized after being struck by a tour bus in Japan.
– CM Punk’s Instagram story the morning after his wife AJ Lee made her WWE return on Smackdown:
– After almost 10 years, Ken Anderson (FKA Mr Kennedy in WWE) wrestled for TNA tonight for the Impact tapings. Check out the spoilers from last night.
