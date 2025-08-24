WWE Road to the Clash in Paris Live Event Result / Newcastle, England / Sun Aug 24, 2025

The Complete Results from the Utilita Arena:
The Ring Announcer for the evening is Byron Saxton
- WWE Women’s Champion Tiffany Stratton d Nia Jax and Jade Cargill
- Damian Priest d Aleister Black
- Iyo Sky d Raquel Rodriguez (with Roxanne Perez)
- Sammy Zayn / Jimmy Uso / Jacob Fatu d MFT: WWE US Champion Solo Sikoa / Tonga Loa / JC Mateo (with Talla Tonga)
- Bron Breakker and Bronson Reed d The War Raiders: Erik and Ivar
- Lyra Valkyria d Bayley
- Main Event: PENTA / LA Knight / CM Punk d WWE World Tag Team Champions Finn Balor and JD McDonagh / WWE Men’s Intercontinental Champion Dominick Mysterio
