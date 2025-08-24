WWE Road to the Clash in Paris Live Event Result / Newcastle, England / Sun Aug 24, 2025

The Complete Results from the Utilita Arena:

The Ring Announcer for the evening is Byron Saxton

  1. WWE Women’s Champion Tiffany Stratton d Nia Jax and Jade Cargill
  2. Damian Priest d Aleister Black
  3. Iyo Sky d Raquel Rodriguez (with Roxanne Perez)
  4. Sammy Zayn / Jimmy Uso / Jacob Fatu d MFT: WWE US Champion Solo Sikoa / Tonga Loa / JC Mateo (with Talla Tonga)
  5. Bron Breakker and Bronson Reed d The War Raiders: Erik and Ivar
  6. Lyra Valkyria d Bayley
  7. Main Event: PENTA / LA Knight / CM Punk d WWE World Tag Team Champions Finn Balor and JD McDonagh / WWE Men’s Intercontinental Champion Dominick Mysterio

