El Hijo de Dr Wagner Jr

Real Name:
Height: 6’1″
Weight: 229 lbs.
Date of Birth: December 4, 1991
From: Torreon, Mexico
Pro Debut: December 9, 2009
Trained By: El Oriental & The Morenos
Finishing Move: Wagner Driver
– Wagner began his career in various Mexican independent promotions in late 2009
– Wagner teamed with El Hijo de LA Par-K to win OILL’s Torneo De Parejas Juniors Bicentenario in September 2010, defeating the team of El Hijo del Canek and El Hijo de Fishman in the final
– By the summer of 2012, Wagner was competing regularly for IWRG
– On January 31, 2015, Wagner & El Hijo de Dos Caras defeated El Hijo de LA Par-K & Hijo de Pirata Morgan and Los Traumas (I & II) to win the vacant UWE Tag Team Titles
– On April 1, Wagner & Caras defeated Los Compadres Extremos (Violento Jack & Aeroboy) to retain the UWE Tag Team Titles
– On May 31, La Ola Blanca (Wagner & El Hijo del Medico Asesino) defeated Fantasma del Espacio & Bucanero Infernal to win the XWW Tag Team Titles
– Wagner would sign with AAA in late 2017, becoming a regular for the company the following year
– At Rey de Reyes 2018, Wagner, Hernandez, Monster Clown & Murder Clown defeated Psycho Clown, La Mascara, Rey Wagner & Maximo
– On December 16, Wagner & Dr Wagner Jr defeated Voltron & Hijo de Voltron to win the FMLL Tag Team Titles
– On March 14, 2019, The Wagners defeated NOSAWA Rongai & El Hijo de LA Park to retain the FMLL Tag Team Titles
– On March 23, The Wagners defeated El Hijo del Fantasma & Rayman to retain the FMLL Tag Team Titles
– In the summer of 2019, Wagner moved to Japan to compete for NOAH
– On April 19, 2020, Wagner & Rene Dupree defeated Naomichi Marufuji & Masaaki Mochizuki to win the GHC Tag Team Titles, but would be forced to vacate the titles before defending them due to being stuck in Mexico during the Covid-19 pandemic
– Wagner returned to NOAH in April 2022
– On May 4, Wagner & Rene Dupree defeated Sugiura-gun (Takashi Sugiura & Hideki Suzuki) to win the GHC Tag Team Titles, but would lose them back two weeks later
– On November 10, Wagner defeated Masakatsu Funaki to win the GHC National Title
– On November 23, Wagner defeated Yoshiki Inamura to retain the GHC National Title
– On February 5, 2023, Wagner defeated Manabu Soya to retain the GHC National Title
– At Keiji Muto’s last event, Wagner, Naomichi Marufuji & Ninja Mack defeated Shun Skywalker, Diamante & KAI
– On April 16, Wagner defeated Jack Morris to retain the GHC National Title
– On May 4, Wagner defeated Hideki Suzuki to retain the GHC National Title
– On July 9, Wagner defeated AMAKUSA to retain the GHC National Title
– On September 24, Wagner defeated Psycho Clown to retain the GHC National Title
– Wagner won Mas Lucha’s 2023 Torneo Supremo, defeating Super Crazy in the final
– On February 4, 2024, Wagner defeated Kenoh to win the GHC Heavyweight Title
– On March 31, Wagner defeated Jake Lee to retain the GHC Heavyweight Title
– At TripleMania XXXII: Tijuana, Wagner, Dr Wagner Jr & Galeno Del Mal defeated Negro Casas, Psycho Clown & Brazo de Oro Jr
– On June 28, Wagner & Galeno Del Mal defeated Dragon Bane & Alpha Wolf to win the Crash Tag Team Titles
– On November 8, Wagner & Galeno Del Mal defeated DMT Azul & Raj Dhesi to retain the Crash Tag Team Titles
– On April 18, 2025, Wagner & Galeno Del Mal defeated The Bullet Club (Chase Owens & KENTA) and Bestia 666 & Mecha Wolf to win the TWC Tag Team Titles
– At Verano de Escandalo 2025, Wagner defeated Mecha Wolf
– At TripleMania XXXIII, Wagner defeated El Mesias to win the AAA Latin American Title