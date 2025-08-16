Video: Omos returns, wins the 2025 Copa Bardahl

Omos is back.
OMOSAPIENS RISE!
OMOS IS BACK AT TRIPLEMANIA!!!
— WWE (@WWE) August 17, 2025
Omos eliminated La Park to win the Copa Bardahl match to kick off Triplemania.
What a return for OMOS, winning it all at Triplemania XXXIII!
— WWE (@WWE) August 17, 2025
Omos earlier eliminated Microman:
— Steve Gerweck (@SteveGerweck) August 17, 2025