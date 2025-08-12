Matches announced for next week’s NXT

Announced for next week’s NXT…
– The Secret Hervice & Ethan Page will hold a Canada & USA Peace Treaty
– Jordynne Grace & Blake Monroe Face Off
– Trick Williams vs Je’Von Evans
– Jasper Troy vs Ricky Saints
– Yoshiki Inamura vs Josh Briggs in a Philadelphia Street Fight
– The Fatal Influence vs Ash By Elegance, Heather By Elegance, & M By Elegance
Are you ready, Philly?!?
We got a STACKED show coming your way NEXT WEEK!
