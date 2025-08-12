Matches announced for next week’s NXT

By
Steve Gerweck
-
Announced for next week’s NXT…

– The Secret Hervice & Ethan Page will hold a Canada & USA Peace Treaty

– Jordynne Grace & Blake Monroe Face Off

Trick Williams vs Je’Von Evans

– Jasper Troy vs Ricky Saints

– Yoshiki Inamura vs Josh Briggs in a Philadelphia Street Fight

– The Fatal Influence vs Ash By Elegance, Heather By Elegance, & M By Elegance

